Corriere dello Sport-Stadio: Firenze abbraccia la Viola

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo: “Firenze abbraccia la Viola”. Sottotitolo: “Franchi strapieno per la sfida con la Roma: è una prova generale”. L’approfondimento a pagina 12: “Fiorentina, contro Mou prove generali di Conference”. Sotto, le probabili formazioni del match: “C’è Igor con Milenkovic. Difesa: Venuti e Terzic esterni”.

A pagina 13, invece, un articolo sull’attacco viola: “Aria nuova per Jovic. Può superare Cabral”. Di seguito, un estratto: “La scelta del centravanti è e sarà fondamentale in vista del West Ham e il serbo ex Real Madrid è entrato prepotentemente in concorrenza con Cabral, dopo aver ritoccato e spostato una gerarchia che sembrava ormai stabilita”.