Corriere dello Sport-Stadio: Gonzalez dieci e lode

A pagina 29 del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo gli articoli dedicati alla Fiorentina. L’apertura è per: Gonzalez 10 e lode è in rampa di lancio”. Sottotitolo: “Ha toccato la decima rete stagionale all’Arechi E domenica il simbolico appuntamento al Maradona”.

Di spalla sulla probabile formazione di domenica: “Amrabat pronto tornerà in regia contro il Napoli“. Infine in taglio basso: “Sorpresa, Italiano ora sa rimontare”. Sottotitolo: “In passato la Viola nel 75% delle volte che andava sotto finiva per perdere”.