Corriere dello Sport-Stadio: Gonzalez e il conto aperto con l’Inter

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “La rivincita di Nico”. Sottotitolo: “Sabato il “derby” con Lautaro: stavolta vuole far festa lui”. Sommario: “Contro l’Inter all’andata fu espulso. L’obiettivo è cancellare quella macchia e segnare la prima rete in trasferta”.

A pagina 21 l’apertura è per: “Gonzalez, contro aperto con l’Inter“. Sottotitolo: “All’andata fu espulso, cerca la supremazia con Lautaro, Italiano gli chiede gol con le grandi”. Di spalla, sulla destra: “Sette undicesimi cambiati rispetto al ko di settembre”. In taglio basso: “Igor-Milenkovic, la coppia che ferma i grandi attaccanti”.