Corriere dello Sport-Stadio: Gonzalez fa il pieno

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Nico fa il pieno”. Sommario: “Gonzalez torna contro il Napoli”. A pagina 21 si legge: “La corsa di Gonzalez per lanciare la Viola”. Sommario: “La Fiorentina ha bisogno delle sue accelerazioni e magie. Vuole alimentare il sogno di Commisso e dei tifosi di tornare sul palcoscenico europeo”. Di lato: “Pulgar e Venuti ok. Nuovo accordo con OlyBet.tv”. In taglio basso. “Vlahovic e Napoli, tutto d’un fiato”. Sommario: “Corsa al biglietto per la sfida alla capolista: tifosi in subbuglio per il rinnovo del serbo”.