Corriere dello Sport-Stadio: Grazie Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani: “Grazie Rocco”. Sottotitolo: “Gonzalez resta: no ai 36 milioni del Leicester. Svolta Brekalo“. Sommario: “Accordo vicino per il croato: Commisso prepara il regalo alla Fiorentina Piace Henry del Verona: altri contatti”.

A pagina 23 l’apertura è per: “Viola, altro no “Gonzalez non si muove”. Sottotitolo: “Rimandata al mittente la proposta del Leicester: 36 milioni di euro Solo una mega offerta può liberarlo”.

Di spalla: “Rebus attacco: dubbi su Jovic Kouame in pole”. In taglio basso ancora mercato: “Brekalo, l’idea è anticipare l’arrivo”. Sommario: “Rimane aperta la pista Henry Benassi vicino alla Cremonese“.