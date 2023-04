Corriere dello Sport-Stadio: I molti volti del fedelissimo di Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Mai due anni fuori”. Ovvero: “Barone: “È assurdo che la Fiorentina giochi lontano dalla sua gente”. E ancora: “Chiediamo chiarezza al Comune per programmare bene il futuro”. Domani il Lech in Conference: la Coppa è stata esposta a Firenze”.

A pagina 22 l’apertura è per: “Viola all’oscuro verità sul Franchi”. Sottotitolo: “Barone: “Giocare due anni fuori è assurdo, il Comune ci parli della concessione e di cosa vuole fare ora”. Di spalla: “Liti e diplomazia i molti volti del fedelissimo”. Articolo che inizia così: “Che si tratti di vicende legate alla politica del pallone o di episodi di campo, il primo a metterci la faccia in casa Fiorentina è sempre stato Joe Barone“. In taglio basso: “E Firenze prende le misure con il trofeo Conference”.

Infine a pagina 23 c’è: “Dodo e Gonzalez sprint frecce del Sudamerica”.