Corriere dello Sport-Stadio: I no incrociati di Fiorentina e Comune a tutti i progetti, quattro anni di tormenti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo su Commisso: “Rocco per la finale”. Sottotitolo: “Domani in tribuna, poi il pressing per la questione Franchi”. E ancora: “Il presidente della Fiorentina vuole eliminare la Cremonese e giocarsi il trofeo il 24 maggio all’Olimpico”.

A pagina 18 l’apertura è per: “Firenze, la spinta di Rocco”. Sottotitolo: “L’agenda di Commisso è fitta. L’affare stadio è riaperto: il no europeo al finanziamento del restyling del Franchi può schiudere nuovi scenari”. In taglio basso: “Quattro anni di tormenti I no incrociati di Comune e club su tutti i progetti”.

A pagina 19 invece leggiamo: “Castrovilli scalda i motori”. Sottotitolo: “Italiano potrebbe utilizzarlo domani nell’undici iniziale viste le condizioni di Bonaventura“.