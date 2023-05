Corriere dello Sport-Stadio: I programmi e i risultati di Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Febbre Viola”. Sottotitolo: “La caccia a due trofei, il centro sportivo da inaugurare, l’amore dei tifosi. E Cabral cerca il colpo all’Arechi. Amrabat si ferma, tocca a Mandragora“.

A pagina 18 apertura per: “Viola di maggio”. Sottotitolo: “Otto gare, senza respiro, in venticinque giorni fra la finale di Coppa Italia, le semifinali di Conference e il campionato”. Di spalla il commento intitolato: “I programmi e i risultati di Firenze”. In taglio basso: “Cabral: Il mio sogno? Un trofeo qui”.

Infine a pagina 19 c’è: “Italiano: Gruppo che dà garanzie”.