Corriere dello Sport-Stadio: Igor e Odriozola in pole

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla formazione gigliata: “Viola, fame di Lucas”. Sottotitolo: “Fiorentina, largo a Torreira: subito al comando contro l’Atalanta“. Sommario: “Nel 4-3-3 di Italiano può fare la differenza Di Gennaro lo elogia: “Mi ricorda Pizarro, Dunga e Pecci“.

A pagina 17 viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina, ciak si gioca. C’è Torreira, torna il regista”. In taglio basso invece leggiamo: “Kokorin, se sto bene cambia tutto”. Di spalla sulla prossima sfida in campionato: “Due ballottaggi in difesa, Igor e Odriozola in pole”.