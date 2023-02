Corriere dello Sport-Stadio: Il Barcellona fa viola Amrabat

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Amrabat shock”. Sottotitolo: “La Viola dice no al Barça, Sofyan deluso: non convocato”. Sommario: “Il marocchino resta a casa: “Non è sereno”. Il doriano arriverà a luglio Barak è stato riscattato Italiano vuole la semifinale Occasione Jovic“.

A pagina 10 leggiamo: “Amrabat, il Barça lo fa Viola”. E ancora: “I blaugrana offrono prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina dice no Xavi lo chiama, Italiano lo lascia a casa, il giocatore turbato. Sabiri: fatta”.

A pagina 11 invece c’è: “Jovic o Cabral, i gol per il salto in Europa”. Sottotitolo: “La Coppa Italia obiettivo per aver un posto nelle competizioni Uefa Italiano ha il dubbio in attacco”.