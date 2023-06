Corriere dello Sport-Stadio: Il nuovo portiere straniero

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sul prossimo portiere della Fiorentina: “Sarà straniero”. Sottotitolo: “Nella lista c’è Timo Horn. Amrabat blocca gli acquisti”. Sommario: “Il numero uno del Colonia non rinnoverà «Sono pronto per nuove avventure» Caso stadio: il Tar ha bocciato il ricorso contro il restyling”.

A pagina 18 leggiamo: “Fiorentina il nuovo portiere sarà straniero”. Ovvero: “Tra i più seguiti c’è Timo Horn del Colonia che ha già annunciato l’addio al club tedesco: “Pronto per una nuova avventura da subito” È in scadenza di contratto”. In taglio basso invece c’è: “Franchi, respinto al Tar il ricorso contro il restyling”.

A pagina 19 troviamo: “Amrabat può ingabbiare il mercato della Viola”. Sottotitolo: “Un tormentone alla Chiesa, Veretout e Vlahovic paralizzerebbe le operazioni pensate dal club”.