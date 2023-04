Corriere dello Sport-Stadio: Il segreto della rincorsa della Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti pazzi per la Viola”. Sottotitolo: “Italiano: “Voglio la finale”. E domani 4.000 tifosi a Cremona”. Sommario: “Caccia alla nona vittoria di fila E la difesa è diventata una garanzia: zero gol subiti nelle ultime cinque partite”.

A pagina 7, l’apertura è per: “Una coppa da Italiano “Fiorentina è la tua ora”. Sottotitolo con alcune dichiarazioni di Italiano: “In casa della Cremonese è dura ma adesso vogliamo la finale. Dimentichiamoci San Siro non dobbiamo mollare niente”.

In taglio basso c’è: “Una difesa di ferro tra i segreti della rincorsa viola”. Sommario: “Prima 40 reti prese in 35 gare. Ora sono soltanto 2 nelle ultime 7”. Di spalla: “Ecco la spinta di 4.000 tifosi Amrabat c’è”.