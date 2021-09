Corriere dello Sport-Stadio: Il tartassato!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio è presente questo titolo sulla Fiorentina: “Tartassano Nico”. Sottotitolo: “Pagherà caro l’applauso all’arbitro, ma ha il record di falli subiti”. E ancora: “Le proteste contro Fabbri dettate anche dal nervosismo per le ripetute scorrettezze: 19 interventi in 5 giornate Rischia 2 turni di squalifica”.

A pagina 18 grande spazio riservato a: “Gonzalez si scusa, ma va tutelato”. Sottotitolo: “Nessuno subisce tanti falli come lui. E Commisso jr gli posta un like”. In taglio basso invece troviamo: “Sottil, nuovo traguardo: fare il titolare”. Infine: “Castrovilli ieri è tornato a casa”.