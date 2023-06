Corriere dello Sport-Stadio: Il tesoro viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il tesoro viola”. Sottotitolo: “Asta per Amrabat: c’è il Barça. E la Conference porta 18 milioni”. Sommario: “Barone apre alla cessione del mediano: “Ascolteremo le richieste per poterlo accontentare”. Il marocchino piace anche al Bayern.

A pagina 18 leggiamo: “Amrabat Il Barça (ri)bussa alla Viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina aspetta un’offerta adeguata al valore del giocatore: la base di partenza per cederlo è di almeno 30 milioni di euro”.

A pagina 19 invece c’è: “Viola, il nodo Saponara Poi i rinnovi del 2024″. Sottotitolo: “Dovrebbero andare via Duncan e Igor. Kouame, prolungamento possibile. Castrovilli da valutare”. Di spalla: “Dalla Conference diciotto milioni”. Ovvero: “La partecipazione alla Coppa ha portato visibilità e risultati di cassa”.