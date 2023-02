Corriere dello Sport-Stadio: Italiano a metà

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sui viola stamani: “Italiano a metà”. Sottotitolo: “La Fiorentina costruisce tanto, ma spreca: 333 tiri e solo 23 gol”. Sommario: “Mancano 17 reti rispetto all’anno scorso dopo 21 giornate Il tecnico cerca nuove soluzioni E Brekalo può diventare la carta del 4-3-3″.

A pagina 6, grande spazio a: “Paradosso Viola Tira come il Napoli segna 1 volta su 10″. Sottotitolo: “Un rendimento dimezzato: la squadra di Spalletti ha segnato 51 gol, la Fiorentina solo 23. Non è solo questione di interpreti, ma di come si arriva a rete”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Italiano rivoluzione in fasce”. Ovvero: “Brekalo più Gonzalez, è questa l’idea, forse non ancora a Torino E sarà una svolta. E poi c’è Sottil“. In taglio basso sulla formazione: “Cabral insidia Jovic contro la Juve”.