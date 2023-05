Corriere dello Sport-Stadio: Italiano alza la voce

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cabral portaci in finale”. Sommario: “Giovedì sera a Basilea per rovesciare l’1-2: il brasiliano ha saltato il giorno di riposo, vuole essere al top”.

A pagina 20, apertura per: “Italiano alza la voce in stile Mou”. Sottotitolo: “Dopo il successo sull’Udinese ha chiarito il suo stato d’animo Facendo da “ombrello” per la Viola”. Occhiello: “L’allenatore infastidito dalle numerose critiche che gli sono piovute addosso”.

Di spalla c’è: “Oltre duemila tifosi al seguito in Svizzera”. In taglio basso infine: “Recupero lampo per Cabral, vuole esserci a Basilea”.