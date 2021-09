Corriere dello Sport-Stadio: Italiano cala i suoi assi

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Odriozola e Torreira trasformano la Viola”. A pagina 23 si legge: “Torreira e Odriozola: Italiano cala i suoi assi”. Sommario: “Il centrocampista contro il Torino è rimasto in panchina, il difensore era sbarcato da poche ore : c’è l’opportunità per mostrare il loro valore. Pulgar e Venuti cederanno il posto Il tecnico si aspetta personalità e spinta”. In taglio basso: “La Viola studia tre mosse vincenti”. E ancora: “Commisso regala ad atleti disabili campi di calcio a 5”.