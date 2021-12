Corriere dello Sport-Stadio: Italiano, la quarta perla

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo: “Italiano, quarta perla. Fiorentina agli ottavi”. Sommario: “Dopo le tre vittorie di fila in campionato, Viola ancora ok: ora c’è Spalletti“.

A pagina 18, in apertura: “La viola passa ma vede le streghe”. Sottotitolo: “Doppio vantaggio della Fiorentina con Milenkovic e Sottil, ma il 2-1 di Moncini fa fibrillare la squadra di Italiano. Benevento a testa alta”. A pagina 19 ci sono le dichiarazioni: “Italiano: “Senza quel 2-1 sarebbe stato più facile”.