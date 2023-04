Corriere dello Sport-Stadio: Italiano meglio di Guardiola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c’è questo titolo: “Ritmo spaziale”. Sottotitolo: “Otto vittorie di fila: nessuno come la Fiorentina in Europa”. Sommario: “Momento super: cinque successi in campionato e tre in Europa E mercoledì c’è la Coppa Italia con la Cremonese: Jovic in dubbio”.

A pagina 19 grande spazio a: “Italiano è meglio di Pep Viola record, più del City”. Sottotitolo: “Il successo di San Siro fa salire a 8 le imprese gigliate tra A e coppa La squadra di Guardiola è a 7 (tra Premier, Champions e Fa Cup)”.

In taglio basso il protagonista di San Siro: “Bonaventura: “Adrenalina pura”. E in breve: “In Coppa Italia con Gonzalez e Amrabat“.