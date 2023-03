Corriere dello Sport-Stadio: Italiano preferisce Cabral

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Tutto su Cabral“. Sottotitolo: “Jovic è in Spagna: problemi familiari. Avanti con Arthur”. Sommario: “Il serbo arriverà oggi in ritiro: solo panchina con il Sivasspor Terracciano ha recuperato Nel tridente torna Gonzalez“.

A pagina 18 viene ripreso il tema della prima: “Italiano preferisce Cabral Jovic in volo”. Sottotitolo: “La scelta del tecnico è chiara: vuole sfruttare la continuità del brasiliano, 6 gol in 7 partite”. In taglio basso: “Torna Terracciano, Sottil assente”.

A pagina 19 infine c’è: “Fiorentina, un giorno di anticipo per evitare guai”.