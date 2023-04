Corriere dello Sport-Stadio: Italiano punta su Cabral per agganciare Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Come in Coppa”. Sottotitolo: “Viola, spareggio per l’Europa con Gasp: Castrovilli in regia”. Sommario: “Italiano punta ancora su Cabral per agganciare Vlahovic e portarsi a -4 dal 6° posto Manca Amrabat Quarta con Igor“.

A pagina 18 leggiamo le parole dell’allenatore gigliato: “Viola, subito forte altro che storie”. Sottotitolo: “Italiano: “Grande intensità, la Dea tra le migliori in trasferta. Voglio 11 titolari che al via vadano al top”. Di spalla: “Mal di schiena Amrabat stop Avanti c’è Cabral“.

A pagina 19 invece c’è: “Acciaio Fiorentina presi 3 gol in 2 mesi”. E infine: “Il Franchi a ritmo di trentamila a gara e giovedì il Lech”.