Corriere dello Sport-Stadio: Italiano punta sulla formula Basilea

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Con tutta l’anima”. Sommario: “Ieri allenamento a porte aperte. Domani la finale di Coppa Italia contro l’Inter: in 25 mila all’Olimpico per fare la storia”.

A pagina 16 leggiamo: “Gli specialisti Italiano e Inzaghi: l’Europa li fa belli”. Sottotitolo: “Entrambi possono alzare ancora due Coppe: eccellenti nelle due competizioni, hanno ritrovato oltre confine lo slancio per imporsi”.

A pagina 17 c’è un’intervista: “Fiorentina e Inter niente è già scritto, tecnicamente pari”. E ancora: “Pizarro: “Inzaghi ha un gruppo arrivato alla finale di Champions ma conterà molto l’entusiasmo”.

A pagina 18 troviamo: “È scesa in campo Firenze In 6.000 spingono la Viola”. In taglio basso: “Italiano punta sulla formula Basilea”. E anche: “Forse addiritura undici elementi diversi da Torino Ballottaggi in difesa”.