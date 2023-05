Corriere dello Sport-Stadio: Italiano si fa in quattro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti con la Viola: la carica dei trentamila”.

All’interno del giornale grande spazio per: “Italiano si fa in quattro per arrivare in finale”. Sottotitolo: “I leader Amrabat, Bonaventura, Gonzalez e Cabral daranno forza alle idee del tecnico contro il Basilea“.

A pagina 17 leggiamo: “Si muove Firenze pronti in trentamila il Franchi è in campo”. Sottotitolo: “Cinquemila tagliandi in un giorno per la gara di giovedì col Basilea Iniziative per la finale con l’Inter“. In taglio basso infine: “Il tesoretto Conference può arrivare a oltre 12 milioni”.