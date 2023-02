Corriere dello Sport-Stadio: Italiano si ribella

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La Viola sbatte”. Sottotitolo: “Perde al Franchi con il Bologna: la rincorsa all’Europa si complica”. Sommario: “Solo un punto in quattro gare Apre Orsolini su rigore, pari di Saponara, poi decide Posch Italiano deluso: “Il problema è che manca la continuità”.

A pagina 14 si parla approfonditamente della partita di ieri: “L’Europa fa per il Bologna“. Sottotitolo: “Saponara replica al rigore di Orsolini e colpisce una traversa, il quarto gol di Posch decide la sfida al Franchi. Nella ripresa, inconcludente assalto viola”.

A pagina 16 leggiamo: “Italiano si ribella “Questa Fiorentina non fa affatto ridere”. Altre dichiarazioni del tecnico: “La mala sorte si sta abbattendo su di noi. Non riusciamo purtroppo a trovare continuità nei risultati”. In taglio basso: “Niente Juve per Igor e Mandragora“.