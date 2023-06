Corriere dello Sport-Stadio: Italiano vuole Berardi, Fiorentina in pressing. Sottil e Barak…

L’edizione fiorentina de Il Corriere dello Sport-Stadio quest’oggi apre con il mercato ed il titolo in prima pagina è “Datermi Berardi” con in sottotitolo “Italiano vuole la punta del Sassuolo. Commisso in azione”.

L’approfondimento continua all’interno del quotidiano a pagina 19, dove continua con: “Fiorentina in pressing: c’è Berardi per Italiano”. All’interno della stessa pagina viene sottolineato anche la voglia di ripartire dei viola: “”Sottil e Barak, talenti da rilanciare”