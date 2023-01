Corriere dello Sport-Stadio: Jovic 2024

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo: “Viola, Jovic non si tocca”. A pagina 17 “Jovic fino al 2024. E stasera in panca”.

Un estratto di un articolo: “Gaetano Castrovilli dopo essersi fermato nella seduta di giovedì per un problema al polpaccio, ieri è stato sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato una lesione di 1°-2° grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Cure già iniziate, rivalutazione nei prossimi giorni per uno stop presumibile di un paio di settimane..”