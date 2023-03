Corriere dello Sport-Stadio: Jovic e Cabral trasformano la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La ditta del gol”. Sottotitolo: “Jovic e Cabral trasformano la Viola: nel 2023 già dieci reti”. Sommario: “Luka e Arthur danno ragione agli investimenti della Fiorentina: 21 volte a segno Così Italiano li ha rilanciati”.

A pagina 14, l’apertura è per: “Fiorentina il passo doppio di Jovic e Cabral“. Sottotitolo: “Luka è stato trascinato da Arthur, tutti e due ora segnano di più ma soprattutto fanno gol decisivi”. Di spalla il commento: “Firenze e la Viola la notte perfetta”. In taglio basso: “Alta intensità, la stagione in 15 giorni”.

A pagina 15 infine leggiamo su Gonzalez: “Nico il freddo una sentenza dal dischetto”.