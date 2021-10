Corriere dello Sport-Stadio: Kokorin cerca un posto per Venezia

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Kokorin si gioca tutto”. Sommario: “In nove mesi, dal suo arrivo in Italia, mai una partita da titolare. Mancini e Capello lo stimano, ma la Serie A deve ancora scoprirlo. Sasha spinge: aspetta un’occasione e cerca un posto per Venezia”.

All’interno del giornale viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina, lo zar Kokorin può guidare la rivoluzione”. E ancora: “Da Saponara a Italiano tutti spingono il russo a dimostrare di poter essere una delle punte del futuro. Finora però non ha mai giocato titolare, né in questa né nella passata stagione”. Di spalla: “Vlahovic sempre protagonista Anche con i serbi”.