Corriere dello Sport-Stadio: La ciliegina di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio per quanto riguarda la Fiorentina c’è il titolo: “Si può fare”. Sottotitolo: “Cabral al top, Italiano ci crede: “Voglio subito il gol”. Sommario ancora con le parole del tecnico: “Dopo l’1-2 dell’andata dovremo forzare e non fallire negli ultimi metri, la finale è alla nostra portata”.

A pagina 14 leggiamo: “Cabral cavalca la lunga onda viola”. Sommario: “A Basilea questa sera 2000 tifosi oltre 20 mila mercoledì a Roma. Il St. Jakob Park sarà una bolgia. Gli svizzeri temono il brasiliano, grande ex: “Lui è pericoloso”. Di spalla l’editoriale: “L’ultimo sforzo per fare la storia”.

A pagina 15 le dichiarazioni: “Italiano: “Arthur al top Mettiamo la ciliegina“. E ancora: “Gruppo in crescita esponenziale. Dobbiamo forzare per recuperare ma attenti alle loro ripartenze”. In taglio basso c’è Bonaventura che dice: “Noi siamo fiduciosi”.