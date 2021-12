C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “La Coppa Italiano”. Sommario: “Il tecnico alla carica: ‘Fiorentina, voglio arrivare fino alla fine’”.

A pagina 16 si legge: “«Fiorentina non fermarti proprio ora»”. Sommario: “Italiano: «I tre successi di seguito non significano ancora nulla, fino a fine anno prendiamoci tutto»”. In taglio alto: “Anche Saponara tenuto a riposo per essere al massimo in campionato”.

In taglio basso: “Turn over Benevento: torna Glik”. Sommario: “Domenica c’è lo scontro diretto con il Monza”. A pagina 17: “Dubbio Vlahovic. Certezza Rosati, esordio stagionale”.