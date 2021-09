Corriere dello Sport-Stadio: La difesa balla intorno a Biraghi

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina in prima pagina: “Sollievo Gonzalez”. Sommario: “L’argentino non potrà giocare a Udine ma sarà pronto per il Napoli. Punito per i due gialli, senza aggravanti”.

A pagina 19 si legge: “Un Gonzalez pentito punta già il Napoli”. Sommario: “La temuta stangata non c’è stata: un turno di squalifica. Dopo il rosso con l’Inter, l’argentino anche ieri si è scusato più volte con i tifosi”. Di spalla: “Torreira a Udine alla Pizarro, Italiano studia”. In taglio basso: “La difesa balla intorno a Biraghi”. Sommario: “Già nove gol presi. Turnover continuo nel reparto, capitano a parte”.