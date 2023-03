Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina cerca casa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è stamani questo titolo: “Viola senza casa”. Sottotitolo: “Franchi, via ai lavori: stadio inagibile per 2 anni dalla metà del 2024”. E ancora: “La Fiorentina studia una serie di ipotesi: Empoli, Parma e La Spezia per giocare in campionato A Reggio Emilia le gare europee”.

A pagina 21 leggiamo: “La Fiorentina cerca casa”. A seguire: “Nardella: “Siamo d’accordo, due anni senza Franchi”. Di spalla: “Reggio, Parma Empoli, oppure due soluzioni. Il Mapei è favorito, ma già ospita due squadre. Con la Viola in Europa ci sarà il problema licenze Uefa”.

In taglio alto infine: “Infiammazione virale alle vie respiratorie: Jovic passerà 7 giorni a riposo”.