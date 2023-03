Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina è in ansia

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Franchi, un giallo”. Sottotitolo: “Nardella replica all’Unione Europea: “Abbiamo rispettato le regole”. Sommario: “La Fiorentina è in ansia Bloccati i 55 milioni necessari per ristrutturare l’impianto: “Priorità al recupero delle aree urbane degradate” Ma il sindaco è convinto di riuscire a spuntarla.

A pagina 14 grande spazio per la vicenda stadio: “Il Governo è con Firenze”. Sottotitolo: “Il Comune replica agli appunti Ue e ottiene l’appoggio del ministro, a Bruxelles per la vicenda Franchi”. Di spalla due commenti dal titolo: “I nemici della felicità” e “Chi pensa a squadra e tifosi?”.

A pagina 15 si pensa al campo: “Italiano al suo gruppo: Ora nuove responsabilità”. Sottotitolo: “Tre fronti aperti, 9 gare in un mese : la Fiorentina ha bisogno, oltre alle motivazioni, anche di equilibrio”. E anche: “Nico Gonzalez va di corsa”.