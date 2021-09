Il Corriere dello Sport-Stadio di oggi apre con il titolo dedicato alla vittoria della Fiorentina in casa del Genoa: “Siamo tornati!”. A pagina 8 c’è : “La Fiorentina ha imparato a volare”. A pagina 9 altro titolo: “Italiano se la gode: ‘Noi bellissimi'”. In basso si legge: “Castrovilli in ospedale”. A pagina 11 invece c’è:: “Jack e Rick, un coro Viola: ‘Il segreto è Italiano'”.