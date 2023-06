Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina prepara un mercato da grande protagonista

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Vuole Vicario“. Sottotitolo: “Commisso spinge, l’Empoli chiede 20 milioni”. Occhiello: “La Fiorentina prepara un mercato da grande protagonista”. Sommario: “Il portiere piace anche in Premier e in Bundesliga ma ha già aperto alla società viola Corsi non fa sconti: parte la trattativa”.

A pagina 18 del giornale, ripreso il tema della prima: “Italiano nomina Vicario la Fiorentina accelera”. Sottotitolo: “Il numero uno dell’Empoli è il profilo preferito dal tecnico per dare continuità al progetto. La richiesta di Corsi è di venti milioni di euro”.

A pagina 19 ancora in chiave mercato: “Viola, ecco le strategie per Dia, Nzola e Retegui“. Sottotitolo: “Il senegalese libero per 25 milioni la Fiorentina vuole inserire Cabral Il bomber dello Spezia ne costa 10″.