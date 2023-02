Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina torna a Disneyland

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, stamani c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viva la Viola”. Sottotitolo: “Italiano, turnover e divertimento: direzione ottavi”. Sommario: “Tante novità nel 4-3-3: da Sirigu a Mandragora Cabral parte titolare Il tecnico: “In Europa abbiamo più fiducia in noi”.

A pagina 20, grande spazio per: “La Viola torna a Disneyland “Stessa testa avuta a Braga“. Italiano aggiunge: “La differenza di rendimento con la Serie A? In Europa ci affrontano in modo diverso”. In taglio basso le parole di Mandragora: “Firenze meriti il trofeo”.

A pagina 21 c’è la probabile formazione: “Il turnover è profondo C’è il debutto di Sirigu“. E ancora: “Prima maglia viola per l’ex portiere del Napoli, cambi totali in difesa Un tridente tutto nuovo in avanti”.