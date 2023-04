Corriere dello Sport-Stadio: La gioia (e la stoccata) di Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Sogno viola”. Sottotitolo: ” Sì, ecco la finale: il 24 maggio all’Olimpico assalto all’Inter”. E ancora: “Notte fantastica: basta il pari (0-0) con la Cremonese per centrare l’obiettivo La gioia di Commisso: “Coreografia speciale A livello economico non faremo mai la fine della Juve”.

A pagina 6 sul match di ieri: “Firenze ora può sognare”. Sottotitolo: “Missione compiuta: i viola in finale (la prima dell’era Commisso) contro l’Inter. La squadra di Italiano controlla la gara, la Cremonese non riesce a incidere”.

A pagina 7 ci sono invece le pagelle: “Dodo infinito Okereke nullo”.

A pagina 9 troviamo le dichiarazioni del presidente: “Non faremo mai la fine della Juve”. Sottotitolo: “La stoccata di Commisso: “Con Ronaldo l’inizio dei loro problemi, alla Fiorentina non accadrà”.