Corriere dello Sport-Stadio: La nuova idea, ma la Fiorentina non può sostenerne i costi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, troviamo il titolo: “La nuova idea”. Sottotitolo: “Uno stadio provvisorio per tenere la Viola a Firenze: ecco il piano”. Sommario: “Franchi inagibile dal 2024 al 2026: il club di Commisso vuole tutelare gli interessi della squadra e dei tifosi Tavolo aperto per trovare presto un punto d’intesa”.

A pagina 23, apertura per: “Uno stadio in caserma Firenze si interroga”. Sottotitolo: “L’idea di sfruttare la scuola marescialli dei carabinieri piace alla Regione. Ma il club non può sostenerne i costi”.

Di spalla: “Restyling del Franchi: sono a rischio i fondi Ue”. In taglio basso infine: “Rinnovo Amrabat: Commisso cerca un accordo”.