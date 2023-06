Corriere dello Sport-Stadio: La prima scelta di Italiano per l’attacco

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cabral per Dia“. Sottotitolo: “Mossa della Viola: nell’affare con la Salernitana entra il brasiliano”. Sommario: “Boulaye è la prima scelta di Italiano per l’attacco: precede Nzola e Retegui Quarta e Igor ai saluti: la società di Commisso vuole Hien del Verona“.

A pagina 20 apertura per: “Cabral per Dia ecco l’idea della Fiorentina“. E ancora: “Il senegalese costa 25 milioni: i viola vogliono inserire l’ex Basilea per accorciare le distanze”.

In taglio basso infine: “Igor e Quarta ai saluti in difesa solo Milenkovic“. Sottotitolo: “Hien del Verona è un obiettivo Ranieri va verso il rinnovo Per adesso si riparte dal serbo”.