Corriere dello Sport-Stadio: La profezia di Kubik

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti per la Viola”. Sottotitolo: “Diecimila a Praga e 30.000 al Franchi tra charter e maxischermi”. Sommario: “L’attesa straordinaria dei tifosi: caccia a un trofeo europeo che manca dal 1961 E Amrabat sogna un altro capolavoro dopo il 4° posto del Marocco al Mondiale”.

A pagina 26, apertura per: “Amrabat su Praga il vento del Qatar”. Ovvero: “La Fiorentina può contare sul grande peso internazionale del protagonista dei Mondiali Con Sofyan si può vincere”. In taglio basso: “Maxischermi, al Franchi in 30.000”.

A pagina 27 invece c’è un’intervista: “La profezia di Kubik “Barak, la vinci tu”. Altre dichiarazioni: “È una gara secca, la Fiorentina vale il West Ham Contro la Juve allora fu assurdo giocare a Avellino”.