Corriere dello Sport-Stadio: La scelta involontaria della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo stamani: “Cinque di Coppe”. Sottotitolo: “Fiorentina, giovedì in 30.000 per centrare la prima finale”. Sommario: “Grande corsa ai biglietti Curva Fiesole in prima linea: “Possiamo contribuire a scrivere la storia”.

A pagina 22 l’apertura è per: “Fiorentina, troppi tre fronti Tutte le energie sulle due Coppe”. Sottotitolo: “La scelta non è stata volontaria, ma ora è ineluttabile Dopodomani la sfida alla Cremonese per arrivare alla finale di Roma non va fallita, poi c’è la Conference”. In taglio basso sulla Primavera e la finale di Coppa Italia: “Aquilani e la Roma, faccia a faccia per il sogno”.

A pagina 23 c’è la questione stadio: “Franchi, Salvini si sfila Torna in ballo Commisso“. Infine un trafiletto su: “Brekalo, Ikoné e Gonzalez sono sotto esame”.