Corriere dello Sport-Stadio: La Viola è fatta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Fatta la Viola”. Sottotitolo: “Nella testa di Italiano: ecco gli 11 per Praga”. Sommario: “Conference: -7 alla finale Con Ambarat c’è Mandragora La velocità di Dodo, Ikoné Biraghi e Nico per complicare il piano di Moyes“.

A pagina 16 apertura per: “Italiano ha già scelto la Fiorentina“. Sottotitolo: “La formazione titolare per Praga è ormai delineata: Cabral in attacco Prima la sfida di venerdì a Reggio Emilia con l’inevitabile turnover”. In taglio basso sui tifosi: “Parola d’ordine: “Tutti a Praga”. Con o senza biglietto”.

A pagina 17 invece c’è: “Prandelli: Viola puoi farcela”. Altre dichiarazioni: “La squadra ha tutte le carte in regola per battere il West Ham Sarebbe un trionfo straordinario”.