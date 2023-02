In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge il titolo sulla Fiorentina: “La Viola è prima. Negli ottavi sfiderà i turchi del Sivasspor: andata il 9 marzo al franchi” e sotto “Soffre in campionato e brilla in Europa: 140 tiri in porta nella fase a gironi e ne l playoff Cabral vola: 4 reti in una settimana”

E a pagina 13: “Slot machine Fiorentina In coppa gol da record”, mentre in basso: “Cabral mette nel mirino anche l’Hellas”.