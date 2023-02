Corriere dello Sport-Stadio: L’altro Italiano

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio vede questo titolo dedicato alla Fiorentina: “L’altro Italiano“. Sottotitolo: “Quattro sconfitte in 5 gare, il tecnico cerca la rivincita in Europa”. Sommario: “Domani in Portogallo (18.45) b allottaggio fra Jovic e Cabral Riecco Barak, Igor e Mandragora Occasione per Brekalo e Sirigu Duemila tifosi viola in trasferta”.

A pagina 22 grande spazio a: “La risalita di Italiano Altra svolta per la Viola”. E ancora: “Con lo Spezia quando ha toccato il fondo in Serie B e in A è sempre riemerso brillantemente. Da domani in Portogallo è necessario il tris”.

In taglio basso: “Jovic–Cabral, duello scaccia crisi”. Di spalla infine le dichiarazioni del sindaco Nardella: “2023-24 al Franchi, poi un’alternativa”.