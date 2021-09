Corriere dello Sport-Stadio: L’asse serbo di Italiano

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “L’asse serbo di Italiano“. Sottotitolo: “Vlahovic, Milenkovic e Nastasic: ecco la nuova forza della Viola”.

A pagina 22 grande spazio viene dato a: “Vlahovic, carica serba per la viola di Italiano“. Sottotitolo: “L’attaccante è rientrato a Firenze dopo l’impegno con la nazionale e ha in testa la sfida all’Atalanta“. Sommario: “È un elemento positivo per tutta la squadra. Il rinnovo è nei programmi”. Di spalla: “Benassi vuole un posto. Rientrano i nazionali”. In taglio basso infine leggiamo: “Amrabat-Maleh, l’abbraccio viola dopo l’odissea”.