Corriere dello Sport-Stadio: Le nove rotazioni della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è il titolo sulla Fiorentina: “Questa è Viola”. Sommario: “Castrovilli e Bonaventura regalano l’ottavo posto: 24 punti nelle ultime 12 gare. Italiano pensa alla Conference: “Giovedì possiamo ribaltare l’1-2”.

A pagina 16 apertura per: “Vento d’Europa sulla viola”. Sottotitolo: “Nove rotazioni, ma la Fiorentina tiene l’8° posto. In gol Castrovilli e Bonaventura. Rissa a fine gara”.

A pagina 17 leggiamo: “Italiano: “Ci darà tanta forza in più per la Conference”. Altre parole del tecnico: “Mi dispiace per l’espulsione di Bonaventura, salterà il Torino”.

A pagina 19 altre dichiarazioni: “Più qualità per i viola: Castrovilli è tornato”. Sottotitolo: “Una bella conferma per Italiano ma il centrocampista parla da leader: “Non ci sono undici titolari, siamo una squadra”. E infine: “Brekalo: “Non riesco a segnare”.