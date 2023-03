Corriere dello Sport – Stadio: L’esilio della Fiorentina da Firenze

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, si legge in copertina “Forza Sirigu“, con sottotitolo “Lesione al tendine d’Achille: deve operarsi, stagione finita“.

A pagina 26, poi, viene approfondito l’argomento: “Dramma per Sirigu. Viola, guaio portieri”. Poi spazio ad altri temi, come l’incontro fra Nardella e Commisso: “Commisso e Nardella, a New York si parla del Franchi“, “Presto in agenda i temi connessi all’esilio da Firenze del club viola“. Infine si torna sull’amichevole disputata ieri dalla Fiorentina: “Ancora Cabral con il Seravezza“, “Finisce 5-1, in gol anche Bonaventura”.