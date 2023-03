Corriere dello Sport-Stadio: L’Europa resta nel mirino della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla vittoria della Fiorentina: “AbraCabral“. Sottotitolo: “La Viola sbanca Cremona: 9 punti in 3 gare, Arthur colpisce ancora la viola in salita libera”. Sommario: “Mandragora sblocca la sfida e firma l’assist per il sesto gol del brasiliano nelle ultime sette partite Italiano: “Ecco la strada giusta”.

A pagina 12 apertura per: “Mandragora e Cabral (7 reti nel 2023) firmano la terza vittoria di fila. L’Europa resta nel mirino”. Di spalla il commento: “Il mese della rinascita”.

A pagina 13 ci sono le dichiarazioni di Italiano: “Finalmente Arthur ha messo le scarpe giuste”.

A pagina 14 parla Cabral: “Vinciamo ogni tre giorni ma cosa è successo?”. In taglio basso: “Mandragora: Ho capito quello che vuole l’allenatore”.