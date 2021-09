Corriere dello Sport-Stadio: L’incubo di Amrabat e Maleh

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Amrabat e Maleh, che paura”. Sottotitolo: “Golpe a Conakry, ma i giocatori della Fiorentina sono riusciti a ripartire con la nazionale”.

A pagina 22 leggiamo: “Amrabat e Maleh: incubo e poi fuga dalla Guinea”. Sommario: “In tarda serata un aereo partito da Rabat ha tratto in salvo la squadra con l’ex interista Hakimi. Intrappolato anche il romanista Diawara“. E ancora: “Il golpe militare è cominciato proprio mentre le squadre stavano per allenarsi. In taglio basso: “Viola, tre sfide verità e da turnover”.