Corriere dello Sport-Stadio: L’ira della Fiorentina su Gonzalez e Igor

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, tutto sull’Europa”. Sottotitolo: “Gonzalez e Igor in discoteca, l’ira di club e tifosi”. Sommario: “Post del brasiliano: “Io ero a casa”. In campionato Fiorentina a -6 dal settimo posto: in Portogallo per evitare la crisi”.

A pagina 22 grande spazio a: “Alla Viola rimane l’Europa”. Sottotitolo: “Italiano si gioca tutte le sue carte nella Coppa. Ma il club è furioso per Igor e Gonzalez in discoteca”.

In taglio alto: “Nasce l’Associazione Astori per progetti di solidarietà”. E di spalla infine: “Stadio, sintonia tra il Sindaco e Commisso“. Sommario: “Sentito anche il Sindaco di Bagni a Ripoli riguardo al Viola Park”.